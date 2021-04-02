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Регион 02.04.2021 17:34

Ереван и Москва обсуждают создание совместного фонда прямых инвестиций, утверждает вице-премьер Армении

Армения и Россия обсуждают возможность создания совместного фонда прямых инвестиций, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"На встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком были обсуждены вопросы углубления и расширения сотрудничества. Начались практические обсуждения создания совместного фонда прямых инвестиций. Вопрос включен в повестку двусторонних отношений", - сказал Григорян армянской газете "Айкакан жаманак".

Он отметил, что положительно оценивает уровень армяно-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]