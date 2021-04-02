Ереван и Москва обсуждают создание совместного фонда прямых инвестиций, утверждает вице-премьер Армении

Армения и Россия обсуждают возможность создания совместного фонда прямых инвестиций, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"На встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком были обсуждены вопросы углубления и расширения сотрудничества. Начались практические обсуждения создания совместного фонда прямых инвестиций. Вопрос включен в повестку двусторонних отношений", - сказал Григорян армянской газете "Айкакан жаманак".
Он отметил, что положительно оценивает уровень армяно-российского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС.
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