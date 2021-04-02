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Транспорт и связь 02.04.2021 17:36

АSG Helicopter Services к 2022г завершит строительство в Азербайджане предприятия для ремонта вертолетов линейки Ми

Компания ASG Helicopter Services завершила капитальный ремонт очередного вертолета Ми-8AMT.

«Капремонт был проведен совместно со специалистами российского Авиационного ремонтного завода №356 (город Энгельс). Это уже второй по счету капитальный ремонт вертолета такого типа на территории Азербайджана», - сообщает компания.

Соглашение о сотрудничестве по ремонту воздушной техники в Азербайджане было достигнуто в 2016 году в рамках Азербайджанской международной оборонной выставки.

В 2020 году при полном финансировании со стороны ASG Helicopter Services началось строительство первого в регионе авиаремонтного предприятия, выполняющего капитальный ремонт вертолетов линейки Ми. Завершение строительства планируется к концу текущего года.

Сервисный Центр, который будет оснащен самым современным ремонтным оборудованием, расположится на территории аэропорта в поселке Забрат. Мощности производства позволят охватить не только вертолетный флот страны, но и воздушные суда операторов стран всего Каспийского региона.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕРТОЛЕТ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]