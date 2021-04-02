В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19, 24 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2361 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 266,322 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Это суточный рекорд числа заражений с начала 2021 года.

Накануне сообщалось о 2248 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 24 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3617.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 239,807 тыс. человек (+822 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 898 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 127 тестов на коронавирус (накануне 14 375 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 901,16 тыс. тестов на COVID-19.

А.Мамедов