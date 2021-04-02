В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19, 24 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2361 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 266,322 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Это суточный рекорд числа заражений с начала 2021 года.
Накануне сообщалось о 2248 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 24 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3617.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 239,807 тыс. человек (+822 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 898 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13 127 тестов на коронавирус (накануне 14 375 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 901,16 тыс. тестов на COVID-19.
А.Мамедов
Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД
Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете «Искандер-М» - ANAMA
Президент Алиев отправил в отставку главу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»
Украина в I квартале снизила добычу газа на 3,3%
Эксперты трехсторонней рабгруппы обсуждают возможности разблокирования действовавших в СССР транспортных коммуникаций - вице-премьер Армении
АSG Helicopter Services к 2022г завершит строительство в Азербайджане предприятия для ремонта вертолетов линейки Ми
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Французского наркобарона задержали в Дубае
Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам