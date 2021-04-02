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Регион 02.04.2021 21:49

РФ готова оказать содействие опосредованным контактам Ирана и США на переговорах по СВПД в Вене

Москва готова оказать содействие опосредованным контактам Ирана и США на предстоящей встрече совместной комиссии по СВПД в Вене 6 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"В последние дни мы только этим и занимаемся", - сказал собеседник агентства.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене, она пройдет в очном формате.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]