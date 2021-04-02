РФ готова оказать содействие опосредованным контактам Ирана и США на переговорах по СВПД в Вене

Москва готова оказать содействие опосредованным контактам Ирана и США на предстоящей встрече совместной комиссии по СВПД в Вене 6 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"В последние дни мы только этим и занимаемся", - сказал собеседник агентства.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене, она пройдет в очном формате.