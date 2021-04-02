Эксперты трехсторонней рабгруппы обсуждают возможности разблокирования действовавших в СССР транспортных коммуникаций - вице-премьер Армении

Эксперты рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России обсуждают технические возможности, сроки и затраты возможного разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"Работы продолжаются. Сроки следующей встречи трехсторонней рабочей группы будут согласованы в рабочем порядке, учитывая работу экспертных подгрупп. На данном этапе эксперты подгрупп сконцентрированы на технических возможностях, требуемых затратах и сроках возможного разблокирования транспортных связей, а также уточнении круга правовых регулировок СНГ в случае разблокирования", - сказал Григорян армянской газете "Айкакан жаманак".
Возможности разблокирования региональных транспортных коммуникаций были обсуждены на встрече в Ереване премьера Армении Никола Пашиняна и вице-премьера России Алексея Оверчука 1 апреля.
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