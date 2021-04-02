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Транспорт и связь 02.04.2021 18:09

Эксперты трехсторонней рабгруппы обсуждают возможности разблокирования действовавших в СССР транспортных коммуникаций - вице-премьер Армении

Эксперты рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России обсуждают технические возможности, сроки и затраты возможного разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Работы продолжаются. Сроки следующей встречи трехсторонней рабочей группы будут согласованы в рабочем порядке, учитывая работу экспертных подгрупп. На данном этапе эксперты подгрупп сконцентрированы на технических возможностях, требуемых затратах и сроках возможного разблокирования транспортных связей, а также уточнении круга правовых регулировок СНГ в случае разблокирования", - сказал Григорян армянской газете "Айкакан жаманак".

Возможности разблокирования региональных транспортных коммуникаций были обсуждены на встрече в Ереване премьера Армении Никола Пашиняна и вице-премьера России Алексея Оверчука 1 апреля.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТРАНСПОРТ, РАЗБЛОКИРОВАНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]