США подтвердили участие во встрече в Вене по Ирану на следующей неделе

Соединенные Штаты в пятницу подтвердили готовность участвовать во встрече по иранскому ядерному соглашению в Вене, запланированной на следующей неделе, говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

"Пока еще рано что-то говорить, и мы не ожидаем немедленного прорыва, поскольку впереди нас ждут трудные переговоры. Но мы полагаем, что это здоровый шаг вперед", - сказал Прайс, слова которого приводят западные СМИ.

По его словам, в рамках этой встречи США не ожидают проведения прямых двусторонних переговоров с Ираном, однако в Вашингтоне отмечают, что готовы к такому диалогу.

"В настоящее время мы не ожидаем, что в рамках этого процесса будут проведены прямые переговоры между США и Ираном, хотя Соединенные Штаты остаются открытыми для них", - сказал он.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках.