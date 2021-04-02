Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.002 RUR   0.0223 GBR   2.3532 TRY   0.2092

Цена на нефть

01.04 $/bbl   WTI 61.45 2.29 Brent 64.86 2.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.04.2021 18:24

Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник

Президент США Джозеф Байден проведёт первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером в пятницу, 2 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Офисе президента Украины.

"Подтверждаем факт звонка, да", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, БАЙДЕН, РАЗГОВОР


Похожие новости


Зеленский призвал лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного прекращения огня в Донбассе Зеленского хотят выдвинуть на второй президентский срок Зеленский благодарит Байдена за позицию по Крыму Ближайшая цель Украины - получить План действий по членству в НАТО, заявляет Зеленский Заболевший коронавирусом Зеленский говорит, что чувствует себя хорошо Президент Украины видит заговор старых элит в решении Конституционного суда по национальному антикоррупционному ведомству

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]