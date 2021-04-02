Байден проведёт телефонный разговор с Зеленским 2 апреля - источник

Президент США Джозеф Байден проведёт первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером в пятницу, 2 апреля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Офисе президента Украины.

"Подтверждаем факт звонка, да", - сказал источник.