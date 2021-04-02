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Дальнее зарубежье 02.04.2021 23:07

Индия призвала Китая ускорить разъединение войск на востоке Ладакхи

Власти Индии призвали Китай ускорить разъединение войск в восточной части Ладакха, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя индийского МИД Ариндама Багчи.

"Это позволит обеим сторонам рассмотреть вопрос о деэскалации сил в восточном Ладакхе, поскольку только этот шаг приведет к восстановлению мира и спокойствия, а также - создаст условия для развития наших двусторонних отношений", - цитирует агентство Багчи.

Отмечается, что ответа от китайской стороны пока не последовало.

Обострение ситуации в Ладакхе началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

Разведение войск в результате договоренностей глав МИД двух стран в Москве в сентябре 2020 года началось 10 февраля. Однако в некоторых районах этот процесс еще не завершен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, КИТАЙ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]