Индия призвала Китая ускорить разъединение войск на востоке Ладакхи

Власти Индии призвали Китай ускорить разъединение войск в восточной части Ладакха, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя индийского МИД Ариндама Багчи.
"Это позволит обеим сторонам рассмотреть вопрос о деэскалации сил в восточном Ладакхе, поскольку только этот шаг приведет к восстановлению мира и спокойствия, а также - создаст условия для развития наших двусторонних отношений", - цитирует агентство Багчи.
Отмечается, что ответа от китайской стороны пока не последовало.
Обострение ситуации в Ладакхе началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.
Разведение войск в результате договоренностей глав МИД двух стран в Москве в сентябре 2020 года началось 10 февраля. Однако в некоторых районах этот процесс еще не завершен.
Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД
Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете «Искандер-М» - ANAMA
Президент Алиев отправил в отставку главу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»
Внешний долг Китая вырос в IV квартале на 4%
PwC разрешит сотрудникам в Британии гибкий график работы после окончания пандемии
Украина в 2020/2021 сельхозгоду может увеличить импорт сахара в 13 раз - Минэкономики
В Алматы ослаблен карантин по COVID-19, несмотря на рекордный рост заболеваемости
Более 90% жителей emerging markets планируют увеличивать онлайн-покупки еды даже при спаде пандемии - опрос
Число заражений COVID-19 в мире превысило 130 млн, число жертв - 2,83 млн
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам