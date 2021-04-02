Индия призвала Китая ускорить разъединение войск на востоке Ладакхи

Власти Индии призвали Китай ускорить разъединение войск в восточной части Ладакха, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя индийского МИД Ариндама Багчи.

"Это позволит обеим сторонам рассмотреть вопрос о деэскалации сил в восточном Ладакхе, поскольку только этот шаг приведет к восстановлению мира и спокойствия, а также - создаст условия для развития наших двусторонних отношений", - цитирует агентство Багчи.

Отмечается, что ответа от китайской стороны пока не последовало.

Обострение ситуации в Ладакхе началось в мае 2020 года с конфликтов между китайскими и индийскими военными. Это стало причиной наращивания обеими сторонами военного присутствия на границе.

Разведение войск в результате договоренностей глав МИД двух стран в Москве в сентябре 2020 года началось 10 февраля. Однако в некоторых районах этот процесс еще не завершен.