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Дальнее зарубежье 02.04.2021 22:28

Байден в разговоре с Зеленским заявил о намерении развивать стратегическое партнерство с Украиной, помогать ей бороться с коррупцией - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что намерен развивать стратегическое партнерство с Украиной, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Он отметил приверженность своей администрации к активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении Белого дома.

В нем также отмечается важность имплементировать на Украине "план реформ, основанный на наших общих демократических ценностях. Подчеркивается, что реформы "должны дать всем украинцам процветание, безопасность и гарантировать соблюдение закона".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]