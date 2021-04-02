Байден в разговоре с Зеленским заявил о намерении развивать стратегическое партнерство с Украиной, помогать ей бороться с коррупцией - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что намерен развивать стратегическое партнерство с Украиной, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Он отметил приверженность своей администрации к активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении Белого дома.

В нем также отмечается важность имплементировать на Украине "план реформ, основанный на наших общих демократических ценностях. Подчеркивается, что реформы "должны дать всем украинцам процветание, безопасность и гарантировать соблюдение закона".