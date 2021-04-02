Байден в разговоре с Зеленским заявил о намерении развивать стратегическое партнерство с Украиной, помогать ей бороться с коррупцией - Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что намерен развивать стратегическое партнерство с Украиной, сообщили в пятницу в Белом доме.
"Он отметил приверженность своей администрации к активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении Белого дома.
В нем также отмечается важность имплементировать на Украине "план реформ, основанный на наших общих демократических ценностях. Подчеркивается, что реформы "должны дать всем украинцам процветание, безопасность и гарантировать соблюдение закона".
Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД
Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете «Искандер-М» - ANAMA
Президент Алиев отправил в отставку главу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»
Внешний долг Китая вырос в IV квартале на 4%
PwC разрешит сотрудникам в Британии гибкий график работы после окончания пандемии
Украина в 2020/2021 сельхозгоду может увеличить импорт сахара в 13 раз - Минэкономики
В Алматы ослаблен карантин по COVID-19, несмотря на рекордный рост заболеваемости
Более 90% жителей emerging markets планируют увеличивать онлайн-покупки еды даже при спаде пандемии - опрос
Число заражений COVID-19 в мире превысило 130 млн, число жертв - 2,83 млн
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам