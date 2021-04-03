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Регион 03.04.2021 00:36

США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но американцы проведут неофициальные консультации - источник

США не будут официально участвовать во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке, однако американская делегация прибудет в Вену для проведения неофициальных встреч, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Американцы в заседании участвовать не будут. Они не являются участниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ИФ), это совместная комиссия. В нее входят только участники СВПД, а это только Россия, Китай, Англия, Франция, Германия и сам Иран. Американцев там пока нет", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Однако, сообщил собеседник агентства, "американская команда планирует прибыть в Вену, видимо, для проведения неофициальных консультаций".

"Прямых контактов между иранцами и американцами не будет. Иранцы к этому не готовы после того, как они натерпелись санкций", - сказал дипломат.

"Я думаю, американцы будут в одном помещении, иранцы в другом. Даже, может быть, не в одном здании. Но в современных условиях есть масса возможностей доносить мнения другой стороны", - отметил он.

Он сообщил, что все участники СВПД, включая Иран, заранее согласились о составе участников встречи. "Это азбука протокола. Американцы с просьбой не обращались, комиссия таких решений не принимала. А иранцы прямо сказали, что они не видят необходимости в том, чтобы в очном порядке общаться с американцами", - подчеркнул собеседник агентства.

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Тэги: США, ИРАН, КОМИССИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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