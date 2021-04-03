Внешний долг Китая вырос в IV квартале на 4%

Внешний долг Китая на конец 2020 года составлял $2,4 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Это на $92,5 млрд, или на 4% больше объема на конец третьего квартала, сообщила главный экономист SAFE Ван Чуньин.

По ее словам, структура долга продолжала улучшаться, в том числе за счет увеличения доли средне- и долгосрочных обязательств по сравнению с сентябрем, сообщает агентство "Синьхуа".