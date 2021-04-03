PwC разрешит сотрудникам в Британии гибкий график работы после окончания пандемии

Международная сеть PricewaterhouseCoopers (PwC) позволит своим сотрудникам в Великобритании придерживаться гибкого графика работы после завершения пандемии COVID-19.
Около 22 тыс. британских сотрудников смогут проводить в среднем 40-60% рабочего времени в офисе или у клиентов, а в остальное время работать удаленно.
Кроме того, у них будет возможность индивидуально "настраивать" свое рабочее время, например, раньше начиная или заканчивая рабочий день. В июле и августе работники смогут заканчивать работу по пятницам в обеденное время, сообщает MarketWatch.
Глава PwC Кевин Эллис надеется на то, что такой гибкий график работы станет "скорее нормой, чем исключением". "Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали, что им доверяют, что у них есть возможности", - сказал он.
Пандемия вынудила ряд крупнейших британских компаний внести изменения в рабочие графики своих сотрудников.
Так, инвестфирма Schroders одной из первых стала придерживаться "гибридного" графика. Ещё в августе 2020 года она объявила, что ее работники могут работать удаленно или менять часы рабочего времени при условии, что все требования коллег и клиентов будут выполнены.
Крупнейший европейский банк HSBC в феврале заявил о намерении сократить количество площадей под офисами по всему миру на 40% в долгосрочной перспективе за счет введения гибких графиков работы. Standard Chartered также позволит своим сотрудникам продолжать работать удаленно.
Изменения затронули не только финансовый сектор. В марте нефтегазовая BP сообщила, что ее офисные сотрудники смогут работать два дня в неделю удаленно после того, как связанные с коронавирусом ограничения будут ослаблены. British Airways также в прошлом месяце заявила, что рассматривает возможность продажи штаб-квартиры, так как она не нуждается в таком количестве офисных помещений после перехода на удаленную работу.
"Новые условия труда открывают перед работодателями разнообразные возможности для улучшения здоровья и повышения производительности труда работников, а также дают им возможность нанимать высококвалифицированных сотрудников без привязки к конкретному месту", - полагает партнер консалтинговой компании Theta Global Advisors Крис Биггс.
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