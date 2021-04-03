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Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

Прошедшие вакцинацию против коронавируса COVID-19 американцы смогут путешествовать внутри страны без тестирования и обязательной изоляции по прибытию в пункт назначения, сообщает Associated Press со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По информации агентства, вакцинированные люди смогут без ограничений путешествовать по территории страны, но соблюдение мер безопасности остается для них обязательным.

Иностранные туристы все равно должны будут проходить тестирование на COVID-19 до вылета в США и по прибытии в страну, отмечается в сообщении.

Всего за время пандемии в США выявлено более 31,2 млн случаев коронавируса, более 566 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]