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Здравоохранение 03.04.2021 09:39

В Украине зафиксировали новый антирекорд - 20341 инфицированных COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 20 341 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 9 166 человек, умерли 396 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 03 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 5 186 человек; летальных случаев - 396; выздоровело - 9 166 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования,

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 731 971 человек, 34 075 пациентов скончались, 1 342 536 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]