В Украине зафиксировали новый антирекорд - 20341 инфицированных COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 20 341 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 9 166 человек, умерли 396 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 03 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 5 186 человек; летальных случаев - 396; выздоровело - 9 166 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Днем ранее, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях, 31 марта фиксировали 11 226 новых случаев инфицирования COVID-19, 30 марта было 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случая инфицирования,
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 731 971 человек, 34 075 пациентов скончались, 1 342 536 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
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