Число заражений COVID-19 в мире превысило 130 млн, число жертв - 2,83 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 130 млн 260 тыс. 529, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 838 тыс. 162, выздоровели около 104 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 608 тыс. 365 инфицированных COVID-19, зафиксировано 554 тыс. 74 летальных исхода, излечились около 23 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 910 тыс. 82 заболевших, из них умерли 328 тыс. 206 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 392 тыс. 260, число скончавшихся - 164 тыс. 110, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 365,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 707 человек, Бразилии - 1 тыс. 537, Индии - 118.