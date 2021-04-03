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Здравоохранение 03.04.2021 11:34

В Алматы ослаблен карантин по COVID-19, несмотря на рекордный рост заболеваемости

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

В частности, постановлением, вступившим в силу с 3 апреля, разрешена работа торгово-развлекательных центров и торговых домов в будние дни с 10:00 до 22:00, с запретом работы в выходные дни, работа объектов общественного питания в будни с 7:00 до 22:00 с заполняемостью не более 50%, в выходные дни только на летних площадках.

Также документом разрешена работа по субботам открытых рынков (продуктовых и универсальных), а также крытых продовольственных. Крытые непродовольственные рынки будут работать только в будни.

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины могут работать с 6:00 до 00:00.

Парикмахерские и салоны красоты - по записи.

Разрешены также дежурные классы с 1 по 5 классы включительно, 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей и обучение в традиционном формате школ с контингентом до 300 учащихся с комплектацией классов до 15 человек.

Алматы с населением свыше 1,9 млн человек с 10 марта находится в "красной" зоне (высокого риска) по темпам распространения COVID-19. За последние сутки в городе было зарегистрировано 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в Алматы выявлено 35840 случаев COVID-19.

По оценкам медиков и властей города, высокий прирост заражений COVID-19 в Алматы вызван "британским" и "южноафриканским" штаммами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, КАРАНТИН, РЕЖИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]