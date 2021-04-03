В Грузию в субботу доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса COVID-19 "Синофарм".
Как сообщили журналистам в грузинском Минздраве, использование данной вакцины начнется после того, как она получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.
Как заявила в субботу журналистам замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния, вакцину "Синофарм" уже используют десятки стран и ею вакцинированы более 40 миллионов человек в мире.
"Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - отметила она.
Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).
В Минздраве Грузии сообщали, что Грузия надеется получить до 1 миллиона доз вакцины Pfizer.
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 580 новых случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек.
В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 283 тыс. 369 случаев заражения, всего скончались 3 тыс. 804 человека.
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