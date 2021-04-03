В Грузию в субботу доставлено 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса COVID-19 "Синофарм".

Как сообщили журналистам в грузинском Минздраве, использование данной вакцины начнется после того, как она получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

Как заявила в субботу журналистам замглавы Минздрава Грузии Тамара Габуния, вакцину "Синофарм" уже используют десятки стран и ею вакцинированы более 40 миллионов человек в мире.

"Мы ожидаем, что к середине апреля вакцина получит авторизацию ВОЗ для неотложного применения", - отметила она.

Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).

В Минздраве Грузии сообщали, что Грузия надеется получить до 1 миллиона доз вакцины Pfizer.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 580 новых случаев заражения COVID-19, скончались 6 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 283 тыс. 369 случаев заражения, всего скончались 3 тыс. 804 человека.