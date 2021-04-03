Яндекс и Mail.ru Group не передают персональные данные пользователей за рубеж

"Яндекс"и Mail.ru Group защищают персональные данные своих пользователей и не передают их зарубежным компаниям, заявили представители ИТ-компаний в ответ на публикацию газеты "Коммерсант".

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на документ АНО "Информационная культура" сообщила, что предустановленные приложения российских компаний на смартфонах могут собирать сведения о пользователях и передавать их за рубеж.

В числе компаний, которые могут получать персданные пользователей, газета указала Google, Yahoo, Huawei, Facebook и другие зарубежные компании. Согласно документу, сбор данных происходит с использованием специального инструментов - аналитических трекеров, которые облегчает зарубежным компаниям сбор данных для улучшения механизмов таргетинга.

Используемые технические инструменты в приложениях компаний используются для внутреннего анализа, в частности, для информации об установке приложений пользователями, выявлении ошибок и выявлении критических сбоев в приложениях, прокомментировал публикацию директор по данным "Яндекса" Иван Черевко.

По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Mail.ru Goup Сергея Лучина, аналитические трекеры собирают только техническую обезличенную информацию, причём в гораздо меньшем объеме, нежели сами мобильные операционные системы.