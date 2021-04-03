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Внешняя политика 03.04.2021 13:39

Глава МИД Азербайджана принял посла Италии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Италии в Баку Аугусто Массари по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в субботу МИД Азербайджана.

«Министр отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией, подчеркнув, что совместные декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне лидеров двух стран, являются ярким примером этого», - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули перспективы расширения сотрудничества между нашими странами по всем направлениям и отметили важность взаимных визитов в этой связи.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]