Глава МИД Азербайджана принял посла Италии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Италии в Баку Аугусто Массари по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в субботу МИД Азербайджана.

«Министр отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией, подчеркнув, что совместные декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне лидеров двух стран, являются ярким примером этого», - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули перспективы расширения сотрудничества между нашими странами по всем направлениям и отметили важность взаимных визитов в этой связи.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков