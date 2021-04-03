Глава МИД Азербайджана принял посла Италии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Италии в Баку Аугусто Массари по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает в субботу МИД Азербайджана.
«Министр отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией, подчеркнув, что совместные декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне лидеров двух стран, являются ярким примером этого», - говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули перспективы расширения сотрудничества между нашими странами по всем направлениям и отметили важность взаимных визитов в этой связи.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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