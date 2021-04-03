В РФ вновь более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 384 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь немного вырос и составил 9 тыс. 021 случай, умерли за сутки 384 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 021 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 223 (13,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
По данным на пятницу, в РФ было зафиксировано 8 тыс. 792 заражений коронавирусом, что на 229 случаев меньше, чем в субботу.
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 384 человека, по выздоровлению выписаны 9 тыс. 618 пациентов.
В Москве число новых заражений COVID-19 за сутки вновь превысило 2 тыс. и составило 2 тыс. 011 случаев, 52 пациента скончались, 1 тыс. 151 выздоровели.
В российской столице по-прежнему фиксируется наибольшее количество заражений, наименьший прирост зафиксирован в Тыве - два случая, в Магаданской области и Ненецком АО - по одному случаю, ни одного случая не зафиксировано в Чукотском АО.
С момента начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 572 тыс. 077 случаев коронавирусной инфекции, 100 тыс. 017 умерших и 4 млн 195 тыс. 869 выписанных.
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