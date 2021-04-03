Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.002 RUR   0.0223 GBR   2.3532 TRY   0.2092

Цена на нефть

01.04 $/bbl   WTI 61.45 2.29 Brent 64.86 2.12

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 03.04.2021 14:43

В РФ вновь более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 384 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь немного вырос и составил 9 тыс. 021 случай, умерли за сутки 384 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 021 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 223 (13,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным на пятницу, в РФ было зафиксировано 8 тыс. 792 заражений коронавирусом, что на 229 случаев меньше, чем в субботу.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 384 человека, по выздоровлению выписаны 9 тыс. 618 пациентов.

В Москве число новых заражений COVID-19 за сутки вновь превысило 2 тыс. и составило 2 тыс. 011 случаев, 52 пациента скончались, 1 тыс. 151 выздоровели.

В российской столице по-прежнему фиксируется наибольшее количество заражений, наименьший прирост зафиксирован в Тыве - два случая, в Магаданской области и Ненецком АО - по одному случаю, ни одного случая не зафиксировано в Чукотском АО.

С момента начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 572 тыс. 077 случаев коронавирусной инфекции, 100 тыс. 017 умерших и 4 млн 195 тыс. 869 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 393 умерших - оперштаб В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 401 умерший - оперштаб В РФ более 9,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб В РФ более 9,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 475 умерших - оперштаб В РФ более 10,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 379 умерших - оперштаб В РФ более 12,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 417 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]