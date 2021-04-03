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Здравоохранение 03.04.2021 15:41

Британские эксперты выявили 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca

Врачи в Великобритании выявили 30 случаев образования тромбов у людей после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca, сообщают европейские СМИ в субботу.

Согласно информации британского агентства по лекарственным препаратам MHRA, в семи из этих случаев пациенты скончались.

"Мы продолжаем внимательное изучение информации", - отметила глава агентства Джун Рэйн. Она добавила, что риск возникновения подобных осложнений после прививки - крайне низкий.

В общей сложности, эти 30 случаев выявлены при сборе данных о 18,1 млн человек, привившихся этим препаратом.

Редкие случаи тромбоза после применения данной вакцины ранее весной стали причиной приостановки ее применения во многих странах. Затем, после получения дополнительной информации, в большинстве случаев использование вакцины AstraZeneca возобновилось.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]