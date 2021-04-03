Британские эксперты выявили 30 случаев образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca

Врачи в Великобритании выявили 30 случаев образования тромбов у людей после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca, сообщают европейские СМИ в субботу.

Согласно информации британского агентства по лекарственным препаратам MHRA, в семи из этих случаев пациенты скончались.

"Мы продолжаем внимательное изучение информации", - отметила глава агентства Джун Рэйн. Она добавила, что риск возникновения подобных осложнений после прививки - крайне низкий.

В общей сложности, эти 30 случаев выявлены при сборе данных о 18,1 млн человек, привившихся этим препаратом.

Редкие случаи тромбоза после применения данной вакцины ранее весной стали причиной приостановки ее применения во многих странах. Затем, после получения дополнительной информации, в большинстве случаев использование вакцины AstraZeneca возобновилось.