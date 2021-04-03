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Дальнее зарубежье 03.04.2021 18:21

Губернатор Флориды запретил учреждениям требовать от посетителей документы о вакцинации

Губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис издал указ, запрещающий госучреждениям и частным компаниям требовать от сотрудников и посетителей предъявления документов о вакцинации от COVID-19, сообщают американские СМИ.

Нарушители распоряжения не смогут получать субсидии от властей штата. Кроме того, штат не будет с ними заключать какие-либо контракты.

При этом компаниям и госучреждениям не запрещается проводить проверки людей на симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Например, речь идет об изменении температуры посетителей.

"Совершенно недопустимо, чтобы правительство или представители частного сектора требовали доказательств вакцинации просто в обмен на участие человека в нормальной жизни общества", - сказал губернатор ранее на этой неделе.

Американские СМИ отмечают, что взгляды Десантиса на этот вопрос разделяют и другие губернаторы-республиканцы. Так, губернатор Небраски Пит Рикеттс и губернатор Миссури Майк Парсон заявили, что в своих штатах не планируют обязывать жителей предъявлять документы о вакцинации от COVID-19.

Политики-республиканцы полагают, что демократы, напротив, хотели бы ввести в стране практику предъявления справок о вакцинациях, говорится в сообщениях.

Данная тема стала особенно актуальной в США в последние дни, поскольку эксперты предупреждают об очередной волне коронавируса, несмотря на проводимую в последние месяцы кампанию по быстрой вакцинации населения.

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Тэги: США, ФЛОРИДА, ВИРУС, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]