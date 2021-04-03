В Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения, сообщает издание NL Times.

Днем ранее в стране приняли такие меры, но только в отношении жителей старше 60 лет. На такой шаг нидерландские медики пошли, получив новые данные об образование тромбов у некоторых пациентов после вакцинации этим препаратом.