В Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca

Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения, сообщает издание NL Times.
Днем ранее в стране приняли такие меры, но только в отношении жителей старше 60 лет. На такой шаг нидерландские медики пошли, получив новые данные об образование тромбов у некоторых пациентов после вакцинации этим препаратом.
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