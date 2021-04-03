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Здравоохранение 03.04.2021 17:19

В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19, 31 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2392 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 268,714 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Это суточный рекорд числа заражений с начала 2021 года.

Накануне сообщалось о 2361 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3648.

Это суточный рекорд числа смертей с начала 2021 года.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 240,87 тыс. человек (+1063 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 196 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 585 тестов на коронавирус (накануне 13 127 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 916,745 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]