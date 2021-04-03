В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19, 31 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2392 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 268,714 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Это суточный рекорд числа заражений с начала 2021 года.
Накануне сообщалось о 2361 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался 31 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3648.
Это суточный рекорд числа смертей с начала 2021 года.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 240,87 тыс. человек (+1063 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 196 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 15 585 тестов на коронавирус (накануне 13 127 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 916,745 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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