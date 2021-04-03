В Грузии приостановили строительство ГЭС из-за протестных акций местного населения

Строительство в Грузии на реке Риони Намахвани ГЭС, которая обещает стать крупнейшей в стране после Ингури ГЭС, приостановлено, заявил исполнительный директор компании-подрядчика турецкой ENKA Insaat ve Sanayi A.S. Мераб Ломинадзе
"На данном этапе мы ведём только подготовительные работы. Строительство основных объектов каскада ГЭС, по которым возникают вопросы, будь то возведение плотины или другое, не начнется до тех пор, пока не будут подтверждены имеющиеся у нас результаты исследований", - сказал Ломинадзе на встрече в субботу с жителями находящихся в ущелье Риони сел, которые уже пять месяцев проводят акции протеста против строительства ГЭС.
По его словам, очень важно, чтобы каждый житель этого ущелья осознал, насколько ГЭС важна для Грузии.
"Этот проект имеет стратегическое значение для страны и региона. Мы готовы сесть и ответить на все вопросы, которые волнуют жителей ущелья Риони, любого гражданина, в формате конструктивного диалога, без эмоций", - заявил Ломинадзе.
Участники акции протеста, которые уже 160-ый день не покидают палаточный городок, разбитый ими в районе строительства Намахвани ГЭС, заявляют, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с компанией ENKA, а сама компания не покинет ущелье Риони.
"Мы не собираемся уходить отсюда до тех пор, пока они не уйдут и не вернут нам наши земли", - заявляют участники акции. По их словам, на территории, которые планируется затопить под строительство ГЭС, находятся жилые дома, леса, пашни и кладбище.
Несмотря на заверения властей и самой компании ENKA, что строительство этого важного объекта будет осуществлено с соблюдением всех стандартов безопасности, местные жители опасаются, что реализация проекта изменит микроклимат, активизирует сейсмические процессы и, в конечном счете, приведет к экологической катастрофе в регионе.
Проект каскада Намахвани ГЭС предусматривает строительство на реке Риони двух гидроэлектростанций - Твиши ГЭС и Намахвани ГЭС - суммарной установленной мощностью 433 МВт, что позволит покрыть до 12% потребности Грузии в электроэнергии. Инвестиционная стоимость проекта составляет $730 млн, период строительства - 5 лет.
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