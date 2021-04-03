Трамп поздравил сторонников с наступающей Пасхой и напомнил, что не считает честными выборы 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу поздравил своих сторонников с наступающей в западных странах Пасхой, не преминув при этом напомнить, что считает себя победителем выборов 2020 года.
"К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это", - написал Трамп в заявлении, текст которого приводят американские СМИ.
Трамп раскритиковал СМИ США за то, что те называли его утверждения о сфальсифицированных демократами выборах лишенными оснований. Кроме того, бывший президент пообещал, что опубликует материалы, доказывающие его правоту.
"В остальном, поздравляю с Пасхой", - подытожил Трамп.
Победу на выборах в ноябре 2020 года одержал демократ Джо Байден. Адвокаты Трампа попытались оспорить в судах результаты голосования, однако не добились успеха. Трамп в итоге согласился провести процедуру передачи власти преемнику, но так и не признал его победителем.
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