Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.002 RUR   0.0223 GBR   2.3532 TRY   0.2092

Цена на нефть

01.04 $/bbl   WTI 61.45 2.29 Brent 64.86 2.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.04.2021 21:20

Трамп поздравил сторонников с наступающей Пасхой и напомнил, что не считает честными выборы 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу поздравил своих сторонников с наступающей в западных странах Пасхой, не преминув при этом напомнить, что считает себя победителем выборов 2020 года.

"К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это", - написал Трамп в заявлении, текст которого приводят американские СМИ.

Трамп раскритиковал СМИ США за то, что те называли его утверждения о сфальсифицированных демократами выборах лишенными оснований. Кроме того, бывший президент пообещал, что опубликует материалы, доказывающие его правоту.

"В остальном, поздравляю с Пасхой", - подытожил Трамп.

Победу на выборах в ноябре 2020 года одержал демократ Джо Байден. Адвокаты Трампа попытались оспорить в судах результаты голосования, однако не добились успеха. Трамп в итоге согласился провести процедуру передачи власти преемнику, но так и не признал его победителем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПАСХА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Трамп ведет переговоры о партнерстве с приложениями для создания собственной социальной сети Трамп заявил, что сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению" Байден оказался ещё хуже, чем ожидалось, считает Трамп Трамп заверил, что остается в политике, но не будет создавать собственную партию Верховный суд США отклонил попытку Трампа предотвратить передачу его налоговых документов прокуратуре Трампа обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" из-за беспорядков в Капитолии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]