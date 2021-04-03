Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 54 фамилиями

Армянская сторона в субботу опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в Карабахе осенью минувшего года.

В список включены имена еще 54 военных.

Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 3 апреля, составляет 2836.