Ведется работа над организацией встречи президентов Зеленского и Байдена

Украинские дипломаты и офис президента работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", - сказала Маркарова в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".
По ее словам, проведению личной встречи президентов препятствует, в частности, коронавирусная пандемия.
"Пока ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID", - пояснила посол.
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