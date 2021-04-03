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Здравоохранение 03.04.2021 22:17

В Молдове зарегистрировано 1 258 новых случаев заражения коронавирусом - меньше, чем накануне

В субботу в Молдове зарегистрирован 1 258 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 6 132 теста. В результате выяснилось, что 1 258 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 234 394", - отмечается в сообщении.

В пятницу было объявлено о 1380 новых случаях заражения, в четверг прирост был еще выше - 1871 заболевший.

Из медицинских учреждений в субботу было выписано 1 756 человек. Всего с начала пандемии в Молдове от коронавируса излечились 213 559 человека.

В пятницу скончалось 44 пациента с диагнозом COVID-19. Число жертв пандемии в Молдове возросло до 5 092 человека.

"На сегодняшний день в Молдавии болеют COVID-19 15 743 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 4 029 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 324 находятся в крайне тяжелом состоянии, 61 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находится 9 851 человек с легкими формами COVID-19, а 19 330 человек - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба минздрава.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]