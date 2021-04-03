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Дальнее зарубежье 03.04.2021 22:31

Глава МИД Украины обсудил с действующим председателем ОБСЕ ситуацию вблизи украинских границ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили обострение ситуации в Донбассе.

Кулеба написал на своей странице в Twitter в субботу вечером, что речь шла, в частности, о "наращивании войск РФ вблизи границ Украины". "Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов", - добавил он.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ОБСЕ, КОНТАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]