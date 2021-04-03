Глава МИД Украины обсудил с действующим председателем ОБСЕ ситуацию вблизи украинских границ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили обострение ситуации в Донбассе.
Кулеба написал на своей странице в Twitter в субботу вечером, что речь шла, в частности, о "наращивании войск РФ вблизи границ Украины". "Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов", - добавил он.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к украинским границам.
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