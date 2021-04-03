Президент Аргентины заявил, что вакцина защитила его от тяжелой формы COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес, сдавший ранее положительный тест на антиген COVID-19, заявил, что благодаря вакцине избежал существенного ухудшения состояния здоровья.
"Если бы я не привился, то сейчас мне было бы очень плохо", - приводит его слова газета "Насьон".
По словам главы государства, врачи пояснили ему, что вакцина "Спутник V" дала ему антитела, защитившие от тяжёлых форм заболевания. "Мои врачи сказали, что, очевидно, вакцина создала большое количество антител. Поэтому в настоящее время я не выгляжу как заболевший 62-летний человек, рассказывающий, насколько ему плохо", - заявил Фернандес.
Он пояснил, что чувствует себя неплохо, и у него - лишь немного повысилась температура.
"Недавно меня осмотрел врач. Он проверил мне легкие, уровень кислорода в крови: у меня нет никаких тревожных симптомов", - отметил президент Аргентины.
Ранее Фернандес сообщил, что сдал положительный экспресс-тест на антиген коронавируса COVID-19 и теперь ожидает результатов ПЦР-теста.
"Хотел сообщить вам, что в конце дня у меня поднялась температура до 37,3 градуса, я почувствовал головную боль. Тест на антиген дал положительный результат", - написал он в твиттере в субботу утром.
Агентство ЭФЭ сообщало со ссылкой на канцелярию президента Аргентины, что Фернандес 21 января сделал первую прививку от коронавируса "Спутник V ", а 11 февраля - вторую.
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