В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 20 мирных граждан и военных Азербайджана

В Карабахе с 10 ноября в результате подрыва на минах погибли 20 мирных граждан и военных Азербайджана, еще 85 человек получили различные ранения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве иностранных дел страны.

«Как известно, Армения в период оккупации территорий Азербайджана заминировала эти земли. С 10 ноября (после подписания трехстороннего заявления по прекращению огня в Нагорном Карабахе – ИФ) жертвами подрыва на мине стали 14 гражданских лиц и 6 военных Азербайджана», - отметили в МИД.

Различные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях получили 16 гражданских лиц и 69 военных Азербайджана и сотрудники Национального агентства по разминированию (ANAMA).

В МИД также отметили, что Азербайджан неоднократно призывал международное сообщество осудить факт, что установленные Арменией мины убивают людей. Азербайджан вновь призывает международное сообщество не закрывать глаза на нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на ее политику преднамеренной установки мин, противодействию возвращения вынужденных переселенцев на свои земли и отказа предоставить информацию о размещении мин.

Б.Рустамбеков