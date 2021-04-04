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Здравоохранение 04.04.2021 10:58

В Азербайджан в рамках платформы COVAX доставлено 84 тыс. дозы вакцины AztraZeneca

Азербайджан в рамках платформы COVAX в воскресенье получил 84 тыс. дозы вакцины AztraZeneca (новое название Vaxzevria), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Первая партия вакцины AztraZeneca в количестве 84 тыс. доставлена сегодня в Баку из Южной Кореи.

Всего до конца мая Азербайджан получит 432 тыс. доз вакцины «AztraZeneca» от COVID-19.

Кроме этого, в течение 8 недель Азербайджан получит 218,79 тыс. доз вакцины «Pfizer-BioNTech».

Как сообщалось ранее, Азербайджан 1 апреля получил из Китая 500 тыс. доз вакцины «CoronoVac» производства китайской компании «SinoVac». До конца апреля ожидается поставка еще 150 тыс. доз вакцин из Китая.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время Азербайджан осуществляет вакцинацию вакциной CoronaVac. Законтрактовано 4 млн доз этой вакцины (стоимость контракта - $50 млн).

Кроме этого, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V». Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней. Также заключен контракт на поставку вакцины AstraZeneca (432 тыс. доз), закупку вакцины планируется и рамках платформы COVAX (стоимость более $21 млн).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАКЦИНЫ, AZTRAZENECA, COVAX


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]