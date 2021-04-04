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Дальнее зарубежье 04.04.2021 12:02

Китай понимает озабоченности Сеула и будет стремиться к прочному миру на Корейском полуострове - глава МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах в китайском Сямэне с южнокорейским коллегой Чон Ый Еном подтвердил готовность Китая прилагать усилия к достижению долгосрочного и прочного мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации, сообщил МИД КНР.

"Ван И заявил, что необходимо поддерживать мир и стабильность на полуострове, на практике решить вопросы безопасности, вызывающие оправданную озабоченность южнокорейской стороны, путем диалога и переговоров создать механизм длительного мира, осуществить полную денуклеаризацию полуострова", - сообщает МИД Китая.

В сообщении говорится, что Ван И призвал все заинтересованные стороны "приложить активные усилия" для формирования такой ситуации, а также подчеркнул: "Китай готов поддерживать связь с Южной Кореей, расширять сферы консенсуса, выразил надежду, что южнокорейская сторона сыграет в этом конструктивную роль".

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Тэги: КИТАЙ, ЮЖКОРЕЯ, ПОЛУОСТРОВ, УСИЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]