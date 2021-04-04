Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один нарушитель ранен

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку ввоза в страну партии наркотиков из Ирана, сообщает ГПС.

По данным Погранслужбы, в воскресенье около 06:15 часов на служебной территории погранзаставы "Горадиз", недалеко от села Беюк Бахманли Физулинского района было зафиксировано нарушение государственной границы 2 неизвестными лицами в направлении из Ирана в Азербайджан.

«Не подчинившись приказу "Стоять", нарушители границы предпринял попытку бегства. В результате применения оружия один из них был ранен. Другой нарушитель границы скрылся с места происшествия и пересек границу. Пострадавшему была оказана немедленная медицинская помощь и он был доставлен в Диагностический центр Физулинского района», - говорится в информации.

На месте происшествия в 2 посылках общим весом 5,3 кг были обнаружены наркотические вещества.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.

Б.Рустамбеков