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Происшествия 04.04.2021 11:28

Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один нарушитель ранен

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку ввоза в страну партии наркотиков из Ирана, сообщает ГПС.

По данным Погранслужбы, в воскресенье около 06:15 часов на служебной территории погранзаставы "Горадиз", недалеко от села Беюк Бахманли Физулинского района было зафиксировано нарушение государственной границы 2 неизвестными лицами в направлении из Ирана в Азербайджан.

«Не подчинившись приказу "Стоять", нарушители границы предпринял попытку бегства. В результате применения оружия один из них был ранен. Другой нарушитель границы скрылся с места происшествия и пересек границу. Пострадавшему была оказана немедленная медицинская помощь и он был доставлен в Диагностический центр Физулинского района», - говорится в информации.

На месте происшествия в 2 посылках общим весом 5,3 кг были обнаружены наркотические вещества.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПГС, ИРАН, НАРКОТИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]