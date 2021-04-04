В РФ выявлено более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 357 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 817 случаев, умерли за сутки 357 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 817 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1тыс. 163 (13,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 357 пациентов, 8 тыс. 212 выписаны из больниц по выздоровлению.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 901 новый случай COVID-19 за сутки, и это наиболее высокий показатель среди всех российских регионов, 56 человек скончались, 998 выздоровели.
Наименьший уровень прироста зафиксирован за сутки в Тыве - два случая, в Магаданской области - один случай. Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не зафиксировано в Чукотском АО.
С начала распространения COVID-19 в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 580 тыс. 894 случаев коронавирусной инфекции, 100 тыс. 374 умерших и 4 млн 204 тыс. 081 выписанных.
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