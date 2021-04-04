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Дальнее зарубежье 04.04.2021 16:40

Южнокорейская компания планирует разработать собственный военно-транспортный самолет

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) сообщила в воскресенье, что намерена разработать собственный транспортный и многоцелевой самолет для нужд армии, сообщило агентство "Ренхап".

"В настоящее время на вооружении армии, флота и ВВС находятся 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов. Мы нацелены на то, чтобы заменить импортные самолеты отечественными и в долгосрочной перспективе выйти на зарубежные рынки с нашими собственными самолетами ", - сказал агентству исполнительный вице-президент компании Рю Кван Су.

В случае успешной реализации планов самолет будет использоваться для различных целей, в том числе и в качестве разведывательного и морского патрульного самолета, отметил Рю Кван Су.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АРМИЯ, САМОЛЕТ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]