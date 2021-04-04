Южнокорейская компания планирует разработать собственный военно-транспортный самолет

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) сообщила в воскресенье, что намерена разработать собственный транспортный и многоцелевой самолет для нужд армии, сообщило агентство "Ренхап".
"В настоящее время на вооружении армии, флота и ВВС находятся 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов. Мы нацелены на то, чтобы заменить импортные самолеты отечественными и в долгосрочной перспективе выйти на зарубежные рынки с нашими собственными самолетами ", - сказал агентству исполнительный вице-президент компании Рю Кван Су.
В случае успешной реализации планов самолет будет использоваться для различных целей, в том числе и в качестве разведывательного и морского патрульного самолета, отметил Рю Кван Су.
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