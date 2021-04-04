Азербайджан и Турция приступают к совместным учениям войск связи

Вооруженные силы Азербайджана и Турции 6 апреля приступят к совместным тактико-специальным учениям войск связи, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи. На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия», - отмечается в сообщении.
Учения продлятся до 8 апреля.
Б.Рустамбеков
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