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Оборона 04.04.2021 14:06

Азербайджан и Турция приступают к совместным учениям войск связи

Вооруженные силы Азербайджана и Турции 6 апреля приступят к совместным тактико-специальным учениям войск связи, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе учений военные связисты будут выдвинуты в районы выполнения учебно-боевых задач, где отработают задачи по организации единой системы связи. На учениях, которые будут проводиться с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия», - отмечается в сообщении.

Учения продлятся до 8 апреля.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]