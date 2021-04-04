В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19, 29 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2021 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 270,735 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2392 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 29 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3677.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 241,646 тыс. человек (+776 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 412 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 210 тестов на коронавирус (накануне 15 585 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 928,955 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков