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Регион 04.04.2021 15:29

Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе очная встреча с Николом Пашиняном", - сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее пресс-служба Пашиняна сообщила, что с этой целью премьер Армении сейчас соблюдает режим самоизоляции.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на этой встрече будет обсуждаться ход выполнения трехстороннего соглашения (Россия-Азербайджан-Армения), которая положила конец боевым действиям в Карабахе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]