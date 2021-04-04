Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.
"На следующей неделе очная встреча с Николом Пашиняном", - сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).
Ранее пресс-служба Пашиняна сообщила, что с этой целью премьер Армении сейчас соблюдает режим самоизоляции.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на этой встрече будет обсуждаться ход выполнения трехстороннего соглашения (Россия-Азербайджан-Армения), которая положила конец боевым действиям в Карабахе.
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