Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет в Москве переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.

"На следующей неделе очная встреча с Николом Пашиняном", - сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Ранее пресс-служба Пашиняна сообщила, что с этой целью премьер Армении сейчас соблюдает режим самоизоляции.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на этой встрече будет обсуждаться ход выполнения трехстороннего соглашения (Россия-Азербайджан-Армения), которая положила конец боевым действиям в Карабахе.