Очередь судов в Суэцком канале сократилось до 120, восстановление графика ожидается в понедельник

Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал сократилось до 120, следует из сообщения судового агента Leth Agencies.
По данным компании, в воскресенье через канал проследует 85 судов. После открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 527 судов.
Ожидается, что график транзита судов вернется к нормальному в понедельник, 5 апреля, говорится в сообщении Gulf Agency Company (GAC) со ссылкой на информацию Администрации Суэцкого канала.
Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала покинула его в субботу. По каналу стали проходить суда, которые пришли уже после возобновления движения, сообщил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа, слова которого приводятся на сайте администрации.
Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, 29 марта удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером в тот же день. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.
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