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Транспорт и связь 04.04.2021 19:38

Очередь судов в Суэцком канале сократилось до 120, восстановление графика ожидается в понедельник

Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал сократилось до 120, следует из сообщения судового агента Leth Agencies.

По данным компании, в воскресенье через канал проследует 85 судов. После открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 527 судов.

Ожидается, что график транзита судов вернется к нормальному в понедельник, 5 апреля, говорится в сообщении Gulf Agency Company (GAC) со ссылкой на информацию Администрации Суэцкого канала.

Последняя группа судов, ожидавших открытия судоходства во время блокировки канала покинула его в субботу. По каналу стали проходить суда, которые пришли уже после возобновления движения, сообщил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа, слова которого приводятся на сайте администрации.

Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, 29 марта удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером в тот же день. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СУЭЦ, СУДОХОДСТВО, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]