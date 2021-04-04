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Регион 04.04.2021 17:40

Иран выступает против вмешательства извне во внутренние дела Иордании

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Иордании и недопустимость вмешательства в ее внутренние дела.

Иранский дипломат подчеркнул дружественные связи Тегерана с Иорданией и отметил: "Исламская Республика Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства в дела других стран и считает, что все внутренние дела этих стран должны вестись в рамках верховенства права", - цитируют заявление дипломата иранские СМИ.

По сообщениям СМИ, несколько бывших чиновников Иордании были арестованы по предполагаемому обвинению в попытке государственного переворота. Среди задержанных, как отмечает британская телерадиокорпорация Би-би-си, фигурируют член королевской семьи и бывший министр финансов.

Как сообщалось, сводный брат короля Иордании - бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн - находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной Би-би-си его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

"Ко мне пришёл начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Представитель американского госдепартамента Нед Прайс сообщил в твиттере, что США "внимательно следят за поступающими из Иордании сообщениями".

"Мы в контакте с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла - ключевой партнёр США. Мы полностью его поддерживаем", - добавил Прайс.

Со своей стороны, генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф Фалах заявил, что поддерживает все меры, предпринимаемые королем Иордании по поддержанию мира и безопасности.

"Безопасность Хашимитского королевства Иордания является одной из основ для обеспечения безопасности государств Совета Сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ряд арабских стран также выразили поддержку властям Иордании.

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Тэги: ИРАН, МИД, ИОРДАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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