Иран выступает против вмешательства извне во внутренние дела Иордании

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Иордании и недопустимость вмешательства в ее внутренние дела.

Иранский дипломат подчеркнул дружественные связи Тегерана с Иорданией и отметил: "Исламская Республика Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства в дела других стран и считает, что все внутренние дела этих стран должны вестись в рамках верховенства права", - цитируют заявление дипломата иранские СМИ.

По сообщениям СМИ, несколько бывших чиновников Иордании были арестованы по предполагаемому обвинению в попытке государственного переворота. Среди задержанных, как отмечает британская телерадиокорпорация Би-би-си, фигурируют член королевской семьи и бывший министр финансов.

Как сообщалось, сводный брат короля Иордании - бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн - находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной Би-би-си его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

"Ко мне пришёл начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Представитель американского госдепартамента Нед Прайс сообщил в твиттере, что США "внимательно следят за поступающими из Иордании сообщениями".

"Мы в контакте с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла - ключевой партнёр США. Мы полностью его поддерживаем", - добавил Прайс.

Со своей стороны, генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф Фалах заявил, что поддерживает все меры, предпринимаемые королем Иордании по поддержанию мира и безопасности.

"Безопасность Хашимитского королевства Иордания является одной из основ для обеспечения безопасности государств Совета Сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ряд арабских стран также выразили поддержку властям Иордании.