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Здравоохранение 04.04.2021 20:07

Зеленский подписал указ о вакцинации населения Украины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения против коронавируса, предусматривающий создание Национального плана вакцинации против COVID-19, согласно с которым большинство взрослого населения Украины должно получить свои прививки до конца текущего года.

Соответствующий документ №139 / 2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021" был обнародован на сайте президент в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно решению СНБО, Кабинет Министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

"В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу", - сообщают в Офисе президента.

Там отмечают, что правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

"Министерство здравоохранения должно принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации", - говорится в сообщении.

В ОП также подчеркивают, что решение предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Указ о введение в силу решения СНБО вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля - ИФ), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание - рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения", - заявил Данилов в эфире телеканала "Украина" вечером 2 апреля. При этом, детали решения СНБО его секретарь тогда не раскрыл.

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Тэги: УКРАИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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