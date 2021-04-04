Более 20 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии

Оползень и наводнения от проливных дождей в восточной Индонезии унесли жизни, по меньшей, мере 23 человек, тысячи были вынуждены переселиться в безопасные районы, сообщило в воскресенье агентство страны по чрезвычайным ситуациям.

Вскоре после полуночи оползень в горном районе накрыл почти 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Спасатели обнаружили 20 тел и девять раненых, сообщил представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати.

Тела еще трех утонувших в результате наводнения были найдены жителями деревни Оян Баян.

К спасательным работам привлечены сотни людей, но они затруднены в связи с отключением электроэнергии, разрушением дорог и удаленностью района, окруженного потоками бурной воды, сообщил Джати.

Он добавил, что сильное наводнение также было зарегистрировано в Биме, городе в соседней провинции Западная Нуса-Тенгара, что вынудило почти 10 тыс. человек срочно эвакуироваться.