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Дальнее зарубежье 04.04.2021 21:17

Более 20 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии

Оползень и наводнения от проливных дождей в восточной Индонезии унесли жизни, по меньшей, мере 23 человек, тысячи были вынуждены переселиться в безопасные районы, сообщило в воскресенье агентство страны по чрезвычайным ситуациям.

Вскоре после полуночи оползень в горном районе накрыл почти 50 домов в деревне Ламенеле на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Спасатели обнаружили 20 тел и девять раненых, сообщил представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати.

Тела еще трех утонувших в результате наводнения были найдены жителями деревни Оян Баян.

К спасательным работам привлечены сотни людей, но они затруднены в связи с отключением электроэнергии, разрушением дорог и удаленностью района, окруженного потоками бурной воды, сообщил Джати.

Он добавил, что сильное наводнение также было зарегистрировано в Биме, городе в соседней провинции Западная Нуса-Тенгара, что вынудило почти 10 тыс. человек срочно эвакуироваться.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, СТИХИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]