Франция наращивает темпы вакцинации населения

Главный стадион во французском Лионе "Олимпик Лион" открылся как центр массовой вакцинации от коронавируса во время пасхальных выходных, тысячи людей проводят праздник в очереди за инъекциями в других районах страны, сообщает агентство Associated Press (AP) из Парижа.
Стадион обеспечил около 200 добровольцев, чтобы помочь медицинскому персоналу с массовой вакцинацией. Власти ожидают, что в течение первых трех дней на стадионе будет проводиться 3 тыс. прививок ежедневно.
Правительство прилагает усилия по активизации кампании вакцинации населения на фоне нового всплеска случаев заражения COVID-19. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что "во время вакцинации нет праздников или выходных".
Французские военные объявили, что со вторника откроют семь центров вакцинации для гражданского населения.
Как пишет АР, Франция по-прежнему отстает от Великобритании и Соединенных Штатов в плане вакцинации, тем не менее ее темпы нарастают. В стране уже введено 12 млн доз вакцин, в том числе почти 1 млн - за последние три дня.
Во Франции с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 4,8 млн случаев заражения и 96,6 тыс. смертельных исходов.
Азербайджан и Турция приступают к совместным учениям войск связи
Число заражений COVID-19 в мире превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн
В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 20 мирных граждан и военных Азербайджана
Росавиация предлагает продлить COVID-субсидии авиакомпаниям и аэропортам
Очередь судов в Суэцком канале сократилось до 120, восстановление графика ожидается в понедельник
В Грузии приостановили строительство ГЭС из-за протестных акций местного населения
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии снизился
Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента вакцины "Спутник V"
Зеленский подписал указ о вакцинации населения Украины от коронавируса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам