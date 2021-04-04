ЕС обусловил помощь Ливии уходом иностранных боевиков и войск

Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил в воскресенье ливийскую столицу Триполи, заверил руководство страны в готовности помогать Ливии и объяснил, на каких условиях.
"На пути к стабильной, единой, суверенной и процветающей Ливии есть одно предварительное условие: иностранные боевики и войска должны покинуть страну. Важное значение также будет иметь соблюдение режима прекращения огня и эмбарго ООН на поставки оружия", - заявил в Брюсселе журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя ливийский визит главы Евросовета.
Собеседник СМИ сообщил, что Мишель встретился с председателем нового президентского совета, премьер-министром нового правительства национального единства, с министром иностранных дел.
"Председатель Европейского совета был первым европейским лидером, посетившим Ливию с тех пор, как новое руководство пришло к власти в рамках процесса национального примирения. В ближайшие дни за этим визитом последуют визиты других лидеров ЕС. Это дает четкое представление о важности отношений между Евросоюзом и Ливией", - отметил функционер ЕС.
По его словам, Евросоюз поддерживает ливийский народ и его руководство и готов расширить своё участие во многих областях, таких как восстановление экономики и управление, предоставление услуг, стабильность и безопасность на основе уважения верховенства закона, прав человека, соблюдения гендерного равенства, решения проблемы миграции.
Мишель заявил ливийской стороне, что постпред ЕС в Ливии вернется на работу в Триполи на постоянной основе к концу апреля, добавил европейский чиновник.
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