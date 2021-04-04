Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании в заговоре и иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции коснулся ситуации в стране, подтвердив арест около 20 человек, которые планировали переворот.

Он не назвал, какие государства были в заговоре с принцем.

Как сообщалось, принц Хамза находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации Би-би-си его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

"Ко мне пришёл начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.