Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании в заговоре и иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам глава МИД Иордании Айман Сафади.
Дипломат на пресс-конференции коснулся ситуации в стране, подтвердив арест около 20 человек, которые планировали переворот.
Он не назвал, какие государства были в заговоре с принцем.
Как сообщалось, принц Хамза находится под домашним арестом.
В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации Би-би-си его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.
"Ко мне пришёл начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.
По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.
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