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Дальнее зарубежье 04.04.2021 21:38

Находящийся под домашним арестом иорданский принц планировал дестабилизировать ситуацию в стране с иностранной помощью - глава МИД

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании в заговоре и иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции коснулся ситуации в стране, подтвердив арест около 20 человек, которые планировали переворот.

Он не назвал, какие государства были в заговоре с принцем.

Как сообщалось, принц Хамза находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации Би-би-си его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

"Ко мне пришёл начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.

По его словам, властям не понравился ряд проведённых им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ПРИНЦ, ЗАГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]