Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 497 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине в воскресенье.
"В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия "Спутника V" (497 тыс. 745 доз первого компонента)", - отмечает дипведомство.
23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".
Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.
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