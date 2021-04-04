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Здравоохранение 04.04.2021 23:01

Аргентина получила ещё около 500 тыс. доз первого компонента вакцины "Спутник V"

Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 497 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине в воскресенье.

"В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия "Спутника V" (497 тыс. 745 доз первого компонента)", - отмечает дипведомство.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".

Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРГЕНТИНА, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]