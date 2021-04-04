Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 497 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине в воскресенье.

"В Буэнос-Айрес из Москвы прибыла одиннадцатая партия "Спутника V" (497 тыс. 745 доз первого компонента)", - отмечает дипведомство.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".

Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.