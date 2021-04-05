Delta Air отменила порядка 100 рейсов в воскресенье из-за нехватки сотрудников

Американская авиакомпания Delta Air Lines Inc. отменила порядка 100 рейсов в минувшее воскресенье из-за нехватки сотрудников и была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах на воскресенье и понедельник.
Авиакомпания сообщила, что за последние несколько дней число ее пассажиров превысило 1 млн, чего не было со времен до начала пандемии коронавируса.
На прошлой неделе Delta Air объявила, что с 1 мая отменит запрет на заполнение средних кресел в самолетах, действующий уже более года. Согласно оценкам компании, к этому времени порядка 65% пассажиров, летавших самолетами Delta Air в 2019 году, получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
В воскресенье Delta Air отметила, что снятие запрета на воскресенье-понедельник является временной мерой, и политика компании в этом плане остается прежней.
"Команда Delta Air занимается комплектацией штата, многие сотрудники компании проходят вакцинацию, и пилоты возвращаются к полетам. Некоторые из сотрудников столкнулись с неблагоприятными побочными эффектами вакцинации", - говорится в пресс-релизе компании.
Активная вакцинация от COVID-19 способствует восстановлению туристической активности в мире, и спрос на авиаперелеты растет. Пассажиропоток американских аэропортов в течение последних 20 дней превышает 1 млн, сообщает MarketWatch.
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