Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9997 RUR   0.0223 GBR   2.3514 TRY   0.2073

Цена на нефть

02.04 $/bbl   WTI 61.45 - Brent 64.86 -

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2021 12:45

В Греции ослабили часть ограничений, несмотря на высокую заболеваемость COVID-19

В Греции с понедельника отменили часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

В частности, возобновляется работа большинства магазинов. Однако местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн, внутри магазина одновременно могут находиться не более 20 человек. При этом, крупные торговые центры пока остаются закрытыми.

Кроме того, по выходным семьям и группам не более трех человек разрешено совершать поездки внутри страны.

Местные СМИ отмечают, что общий показатель заболеваемости в стране остается на высоком уровне. С начала пандемии в Греции выявили более 275 тыс. случаев коронавируса, более 8,3 тыс. человек скончалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОСЛАБЛЕНИЯ


Похожие новости


В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]