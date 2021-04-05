В Греции ослабили часть ограничений, несмотря на высокую заболеваемость COVID-19

В Греции с понедельника отменили часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.
В частности, возобновляется работа большинства магазинов. Однако местные жители должны заранее оформить свой визит онлайн, внутри магазина одновременно могут находиться не более 20 человек. При этом, крупные торговые центры пока остаются закрытыми.
Кроме того, по выходным семьям и группам не более трех человек разрешено совершать поездки внутри страны.
Местные СМИ отмечают, что общий показатель заболеваемости в стране остается на высоком уровне. С начала пандемии в Греции выявили более 275 тыс. случаев коронавируса, более 8,3 тыс. человек скончалось.
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